Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Psych

Indiana Shawn und der Tempel des rostigen Dolches

NBCUniversalStaffel 6Folge 10
Indiana Shawn und der Tempel des rostigen Dolches

Indiana Shawn und der Tempel des rostigen DolchesJetzt kostenlos streamen

Psych

Folge 10: Indiana Shawn und der Tempel des rostigen Dolches

42 Min.Ab 12

Shawn, ein unerfahrener Detektiv mit einem scharfen Blick für Details, gerät in Schwierigkeiten, als die Polizei ihn unter Mordverdacht festnehmen will. Um sich zu retten, behauptet er, ein Medium mit übernatürlichen Fähigkeiten zu sein, das den Fall lösen kann. Als ihm das tatsächlich gelingt, wird er als spiritueller Berater engagiert. Gemeinsam mit seinem Freund Burton gründet er daraufhin die Agentur "Psych", um bei der Aufklärung von Verbrechen hilfreich zur Seite zu stehen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Psych
NBCUniversal
Psych

Psych

Alle 8 Staffeln und Folgen