Quizfire - Jede Antwort zählt
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Quizfire - Jede Antwort zählt
In der packenden Quiz-Show heißt es: "Jede Antwort zählt". Fünf prominente Kandidaten brennen darauf, sich gegenseitig auf versenkbaren "QUIZFIRE"-Stühlen in den Untergrund zu schicken. Die besten Spielchancen hat, wer schnell im Kopf ist - er wird Champion und bekommt 3000 Euro Gewinn ausgezahlt, die er für einen guten Zweck stiftet. Moderiert wird "QUIZFIRE" vom charmanten Sebastian Deyle.
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