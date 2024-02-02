Meer, Traumstrände und eine krasse Villa sind nur der AnfangJetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 1: Meer, Traumstrände und eine krasse Villa sind nur der Anfang
40 Min.Folge vom 02.02.2024Ab 12
Acht Reality-Stars treffen in einer Traumvilla auf der thailändischen Insel Koh Samui aufeinander. Doch die Freude währt nicht lange. Mit einem schweren Rucksack werden sie in Zweier-Teams an unterschiedlichen Punkten der Insel ausgesetzt.
