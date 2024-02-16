Emotionale Trennung: Die Teams werden neu gemischtJetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 14: Emotionale Trennung: Die Teams werden neu gemischt
31 Min.Folge vom 16.02.2024Ab 12
Das Backpacker-Karussell dreht sich erneut und sorgt für Girl-Power. Wer ist bereit, die Opfer, die die Karma-Kiste fordert, zu erbringen? Als wäre all das nicht genug, wartet eine heftige Entscheidung auf alle Backpacker.
