Die Social Media Plattformen unserer KindheitJetzt kostenlos streamen
Rewind
Folge 1: Die Social Media Plattformen unserer Kindheit
Ab jetzt wird alles größer, professioneller und noch nostalgischer!Wir haben die Pause genutzt, um einiges zu verändern. Ab sofort nehmen wir in unserem brandneuen Studio in Köln-Ehrenfeld bei den high.studios auf und schicken euch jede Woche auf eine kleine Zeitreise zurück in die krassesten Erinnerung der Internetgeschichte. Ab jetzt packen wir die ganz großen Nostalgie-Themen aus, bei denen ihr alle mitreden könnt.In der ersten Folge von Staffel 2 starten wir direkt mit einem absoluten Banger: Wir ranken die 10 größten Social-Media-Plattformen von damals! Von den peinlichen Gästebucheinträgen bei "Wer kennt wen", über stundenlanges Grinden bei Knuddels für den Stammie-Status, bis hin zum legendären "Oh-Oh!"-Sound von ICQ und den arroganten Ask.fm-Zeiten. Welches Relikt unserer Jugend landet auf Platz 1 und wer fliegt gnadenlos in die Tonne?Schreibt uns eure eigenen Rankings unbedingt in die Kommentare!
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