Richter Alexander Hold

Ärger in der Nobel-Kita

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 1872vom 09.01.2021
45 Min.Folge vom 09.01.2021Ab 12

Bei "Richter Alexander Hold" tritt Ingo Lenßen als Verteidiger auf. Verhandelt wird der Fall von Jennifer Decker. Sie darf als Reinigungskraft einer Luxus-Kindertagesstätte ihre fünfjährige Tochter Nadia kostenlos mit zur Arbeit bringen. Doch der Vorsitzenden des Elternbeirats, Beate Seifert, ist das ein Dorn im Auge. Mit allen Mitteln versucht sie, die Putzfrau aus der Nobel-Kita zu mobben. Wurde sie deshalb von Jennifer Decker angegriffen und schwer verletzt?

