Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Baby vom Schwiegervater

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 2020vom 20.05.2021
Baby vom Schwiegervater

Baby vom SchwiegervaterJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 2020: Baby vom Schwiegervater

46 Min.Folge vom 20.05.2021Ab 12

Die junge Bäckereifachverkäuferin Maria will unbedingt reich werden. Deshalb lacht sie sich nicht nur den Juniorchef der Bäckereikette an, sondern auch seinen Vater, den Firmenchef. Sie bekommt den Sohn vor den Traualtar, doch in der Hochzeitsnacht wird der Vater ermordet. Ist Marias Affäre aufgeflogen? Oder steckt sie selbst hinter der Tat?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1 GOLD
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen