Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

SAT.1Staffel 1Folge 10vom 01.01.2025
Folge 10: Verchlagene Liebe

23 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12

Das Team Richter und Sindera der Einsatzkommission ermitteln im Fall eines schweren Verkehrsunfalls auf dem Gelände einer Spedition. Überhöhte Geschwindigkeit hat den Wagen eines Mitarbeiters überschlagen lassen. Schnell stellt sich heraus, dass der Unfall absichtlich durch Fremdeinwirkung herbeigeführt wurde. Die Befragung der Ehefrau lässt die Polizisten vermuten, dass sie misshandelt wurde! Damit hätte sie ein Motiv ...

