SAT.1Staffel 1Folge 245
Folge 245: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Dimitrios ist Maler und Lackierer, leider arbeitslos. Um Designer-Anzüge und Edel-Uhren zu finanzieren, schickt er seine Freundin auf den Strich. Doch als sie aussteigen will, wird Dimitrios ungemütlich. 2. Fall: Nach einem brutalen Einbruch steht ein junger Mann unter Verdacht. Seine Mutter entlastet ihn. Wird sie zur Falschaussage gezwungen?

