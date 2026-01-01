Richterin Barbara Salesch
Folge 560: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Armin soll seine schwangere Freundin Janine mit allen Mitteln zur Abtreibung gedrängt haben. Wollte er tatsächlich um jeden Preis die Geburt seiner behinderten Tochter verhindern? 2. Fall: Katharina Wellmann ist nach der Entführung ihres Mannes krank vor Sorge. Sie kann nicht glauben, dass er alles nur inszeniert hat, um seinen Geburtstag mit der Geliebten zu verbringen.
