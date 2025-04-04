Richterin Barbara Salesch
Folge 567: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Stefan hat der Rentnerin Beate einen angeblich geklonten Kater verkauft. Sie glaubt an die Rückkehr ihres verstorbenen Lieblings und bezahlt anstandslos eine große Summe! 2. Fall: Professor Halmai soll als Gegenleistung für eine gute Note von der Studentin Maren Sex verlangt haben. Doch er behauptet, von der Kunststudentin verführt worden zu sein!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick