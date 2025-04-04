Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 605
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 605: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Susanne kann einer Vergewaltigung nur knapp entgehen. Nur weil sich Ansgar angeblich als Promi ausgegeben hat, konnte er Susanne in sein Hotelzimmer locken. 2. Fall: Seine abartigen sexuellen Gelüste soll Guido mit einem hinterlistigen Trick befriedigt haben. Ist der vorbestrafte Triebtäter wieder als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes losgezogen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen