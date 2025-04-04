Richterin Barbara Salesch
Folge 637: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Heute: Der Kleinkriminelle Ron hat Silvia entführt und versucht, sie heroinsüchtig zu machen. Doch bevor Ron der jungen Frau die erste Spritze setzen kann, gelingt es ihr, sich zu befreien. Der wenig später festgenommene Entführer behauptet, sein Kumpel Nicolas hätte ihn angestiftet. Silvia ist ratlos, sie kennt keinen der beiden Männer. Und: Bei einem Ausritt wird das Pferd der 15-jährigen Melanie von einem Kleinlaster angefahren ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick