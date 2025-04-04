Richterin Barbara Salesch
Folge 649: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Uschi zerschmettert angeblich aus Notwehr mit einem Tennisschläger das Knie von Peggy. Wurde Uschi von ihrer Vereinskollegin wirklich in der Umkleidekabine angegriffen? 2. Fall: Mit einer geladenen Waffe erbeutet ein maskierter Räuber im Fast-Food-Restaurant 8000 Euro. Steckt wirklich die 75-jährige Oma Gertrud hinter der Clownsmaske?
