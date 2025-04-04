Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 649
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 649: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Uschi zerschmettert angeblich aus Notwehr mit einem Tennisschläger das Knie von Peggy. Wurde Uschi von ihrer Vereinskollegin wirklich in der Umkleidekabine angegriffen? 2. Fall: Mit einer geladenen Waffe erbeutet ein maskierter Räuber im Fast-Food-Restaurant 8000 Euro. Steckt wirklich die 75-jährige Oma Gertrud hinter der Clownsmaske?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen