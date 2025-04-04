Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 652
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 652: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Heute: Vor dem Nichts steht der Schreinermeister Rudi Gohr, nachdem seine Werkstatt abgebrannt ist. Er ist sich sicher, dass sich der fahrende Geselle Stefan Hamm nach einem Streit rächen wollte. Und: Eine schwere Kopfverletzung trägt die Oktoberfest-Wirtin Gerda nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit dem farbigen Gläserspüler Ben davon. Ben behauptet, im Streit sei es um sein redlich verdientes Trinkgeld gegangen, dass die raffgierige Gerda ihm abnehmen wollte.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen