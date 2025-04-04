Richterin Barbara Salesch
Folge 662: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Von einem maskierten Räuber werden Ralf Peters 5.000 EURO gestohlen. Doch außer ihm hat niemand den Überfall gesehen. Seine Chefin Nicole Lang glaubt die Geschichte nicht. Brauchte Ralf vielleicht das Geld, um seine Schulden zu bezahlen? 2. Fall: Asylbewerber Taribo soll einen Molotowcocktail in die Wohnung seiner Exfreundin geworfen haben. Hat er wirklich rot gesehen, als seine große Liebe Sylvia ihn verlassen hat?
