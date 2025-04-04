Richterin Barbara Salesch
Folge 669: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Ludwig kann nur noch tot nach einem Segelunfall geborgen werden. Seine Frau behauptet, dass sie ihrem Mann helfen wollte, weil er bei Sturm über Bord gegangen war und sich in der Rettungsleine verheddert hatte. 2. Fall: Bei einer illegalen Abtreibung ist die Russin Natasha beinahe verblutet. Wollte das Au-pair-Mädchen ihr ungeborenes Leben wirklich freiwillig und ganz allein von dem Kurpfuscher Hennes beseitigen lasen?
