SAT.1Staffel 7Folge 1093
45 Min.Ab 12

1. Fall: Christian wird in einem Park niedergeschlagen und mit einer Spritze in den Arm gestochen. Wollte sich Maria rächen, weil sie von ihm sitzen gelassen wurde oder sollte ihm eine Vaterschaft nachgewiesen werden? 2. Fall: Mit aufgeschnittenen Füßen soll Jasmin ihre plötzlich aufgetauchte Halbschwester Ludmilla im Wald ausgesetzt haben. Wollte sie verhindern, dass Ludmilla sich in ihre Familie drängt oder wollte Jasmins Mutter das neue Familienmitglied loswerden?

SAT.1
