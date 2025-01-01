Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1100
45 Min.Ab 12

1. Fall: Im Scheidungskrieg zwischen Max und Tina gerät Roman zwischen die Fronten, als er Max' gestohlene Sachen auf dem Flohmarkt verkauft. Hat Roman das Diebesgut von einem Unbekannten bekommen oder steckt er mit Tina unter einer Decke? 2. Fall: Auf der Weihnachtsfeier soll Karsten Carina in einem Pferdestall vergewaltigt haben. Hat er seine Vorgesetzte tatsächlich zum Sex gezwungen oder hat sie gegen ihn nur Anzeige erstattet, weil ihr der One-Night-Stand peinlich war?

Alle 13 Staffeln