Richterin Barbara Salesch
Folge 1192: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Leo ist angeklagt, seine 16-jährige Stieftochter Anna sexuell belästigt, ihr in den Schritt gegriffen und sie gezwungen haben, sein Geschlechtsteil anzufassen. Einer Vergewaltigung entging das Mädchen nur, weil sie sich im Badezimmer einschließen konnte. Leo beteuert seine Unschuld, und auch Annas Mutter zweifelt an den Berichten ihrer Tochter. Hat Anna alles nur erfunden, um den ungeliebten Stiefvater aus der Familie zu ekeln?
