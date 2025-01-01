Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 7Folge 1223
Folge 1223: Der entführte Bräutigam

45 Min.Ab 12

Nach dem mysteriösen Verschwinden ihres Bräutigams Andreas am Hochzeitstag geht Melanie bei einer Party auf ihre Freundin Nadine los, weil sie glaubt, dass sie etwas damit zu tun hat. Daraufhin soll Nadine bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung ausgerastet sein und ihre Widersacherin in einen Stacheldrahtzaun gestoßen haben ...

