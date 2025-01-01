Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1247
45 Min.Ab 12

Ralf wird beschuldigt, seinem Pflegesohn Kai mit einem Schlagholz den Kiefer zertrümmert zu haben. Hat Ralf seinen Frust an dem Jungen ausgelassen, weil er bei seiner Frau Bianca nur noch die zweite Geige spielt und Kai von ihr abgöttisch geliebt wird? Oder hat vielleicht Kais krimineller Bruder Axel seine Finger im Spiel?

