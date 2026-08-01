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Rocket Joe

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 13vom 01.08.2026
Der Partytrick

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Rocket Joe

Folge 13: Der Partytrick

2 Min.Folge vom 01.08.2026

Rocket Jo ist ein exzentrischer Erfinder und Abenteurer mit einem großen Traum: fliegen zu können! Deshalb hat er seinen eigenen Jetpack gebaut. Zu unserer großen Freude gehen seine mutigen Flugversuche jedoch immer schief – mit urkomischen Pannen, kleinen Explosionen und spektakulären Abstürzen.

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