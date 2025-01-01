RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?
Paul Ronzheimer, einer der renommiertesten Journalisten Deutschlands, blickt in die Seele eines Landes, das aktuell geprägt ist von Unruhe und Sorgen: Rechtsruck, Migration, Armut. Er hört den Menschen wirklich zu, erlebt ihren Alltag ungefiltert mit und verschafft ihnen im politischen Berlin Gehör. Paul Ronzheimer geht an die Schmerzpunkte Deutschlands, hinterfragt und will Lösungen finden - für eine bessere Zukunftsperspektive für uns alle.