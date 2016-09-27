Es brodelt im "Volcanic Islands" auf TeneriffaJetzt kostenlos streamen
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten
Folge 1: Es brodelt im "Volcanic Islands" auf Teneriffa
105 Min.Folge vom 27.09.2016Ab 6
Seit 20 Jahren lebt Familie Gückel auf Teneriffa. 2011 übernahmen sie das "Volcanic Islands" im Touristenort Golf del Sur. Das Restaurant ist ihr ganzer Stolz, aber in den Sommermonaten bleiben die Gäste aus und der Betrieb steht kurz vor dem finanziellen Aus. Schlimmer noch als die finanziellen Sorgen sind die ständigen Streitereien in der Familie. Um das Restaurant zu retten, muss Frank Rosin zunächst den Familienfrieden wiederherstellen.
