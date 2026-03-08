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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Episode 4

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 4vom 08.03.2026
Episode 4

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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Folge 4: Episode 4

41 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12

Ted, Brandon und Nick machen sich auf den Weg zu ihrem nächsten Auftrag: Eine alte Getreidemühle aus den 40er-Jahren soll modernisiert werden, und die Männer wollen das riesige Gebäude vorher gründlich durchsuchen. Der alte Verladeturm, der neben der Mühle steht, soll vollständig abgerissen werden, weshalb Ted seinen Bekannten und Abriss-Experten Adam zu dem Projekt hinzuzieht.

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