Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 4: Episode 4
41 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12
Ted, Brandon und Nick machen sich auf den Weg zu ihrem nächsten Auftrag: Eine alte Getreidemühle aus den 40er-Jahren soll modernisiert werden, und die Männer wollen das riesige Gebäude vorher gründlich durchsuchen. Der alte Verladeturm, der neben der Mühle steht, soll vollständig abgerissen werden, weshalb Ted seinen Bekannten und Abriss-Experten Adam zu dem Projekt hinzuzieht.
Weitere Folgen in Staffel 3
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