Ist mein Mann ein Serienmörder? (1)Jetzt kostenlos streamen
Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche
Folge 1: Ist mein Mann ein Serienmörder? (1)
40 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12
Sasha Reid, eine kanadische Psychologin, hat eine Datenbank für vermisste und ermordete Personen aufgebaut. Eine Frau sucht Hilfe, da sie vermutet, dass ihr Ex-Ehemann für eine Reihe von Morden an Kindermädchen verantwortlich ist. Sasha und ihr Team beginnen mit den Ermittlungen und suchen nach Verbindungen sowie übersehenen Hinweisen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Können sie die Puzzlestücke zusammensetzen und die offenen Fragen klären?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick