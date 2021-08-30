OP im Urlaub - Was ist dran am Medizintourismus?Jetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 2: OP im Urlaub - Was ist dran am Medizintourismus?
43 Min.Folge vom 30.08.2021Ab 12
Ob günstige neue Brüste, billiges Augen-Lasern, Fettabsaugen, Haartransplantationen oder Zahnbehandlungen - immer mehr Deutsche fahren ins Ausland, um sich im Rahmen einer kleinen Urlaubsreise unters Messer zu legen. Hauptgrund meist: die Kosten. Die "SAT.1 Reportage" begleitet drei deutsche Medizintouristen nach Istanbul, Ungarn und in die tschechische Republik - was ist dran am boomenden Geschäft des Medizintourismus' im Ausland?
