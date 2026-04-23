Schuldfrage
Folge 2: Der Fall der Schamanin
59 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 6
Der Fall der selbsternannten Schamanin aus Wien wirft viele Fragen auf – nicht zuletzt, weil sie wegen Millionen- Betrugs gesucht wird und weiter auf der Flucht ist. Im Videopodcast „Schuldfrage“ analysieren Magdalena Punz, Jan Michael Marchart und Strafverteidiger David Jodlbauer die Hintergründe und klären auf: Wo genau beginnt im Strafrecht eigentlich Betrug?
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