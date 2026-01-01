SEAL Team
SEAL Team
Jason Hayes leitet eine Spezialeinheit der Navy SEALs, die weltweite Einsätze durchführt. Das Team ist immer dann gefordert, wenn es besonders gefährlich wird.
SEAL Team: Militärheld*innen retten die Welt
Die actiongeladene Dramaserie SEAL Team begleitet das Bravo-Team, eine US-Spezialeinheit der Navy SEALs, die die gefährlichsten Missionen des Landes organisiert und ausführt. Der angesehene Anführer der Bande Jason Hayes, gespielt von David Boreanaz, hat unzählige Einsätze hinter sich und führt sein Team auf die wichtigsten Missionen, die ihr Heimatland ihnen abverlangen kann. Sie bekämpfen den Terror in Kriegsgebieten wie Syrien, Afghanistan und Jemen und führt gleichzeitig auch verdeckte Einsätze in Osteuropa. Dabei muss das Team sowohl unvorhergesehene Attacken als auch lebensentscheidende Situationen meistern, bei welchen sie oftmals ihre Fähigkeiten als Mitglieder einer Spezialeinheit unter Beweis stellen müssen.
Willkommen im Bravo-Team
Zusätzlich tauchen gelegentlich auch persönliche Probleme innerhalb des Bravo-Teams auf, die die Arbeit auf dem Schlachtfeld erschweren. So leidet Jason unter der Trennung von seiner Familie, die sich aufgrund seines Jobs und den damit einhergehenden Gefahren von ihm abgewendet hat. Derweil hat es der Neuling Clay Spenser, gespielt von Max Thieriot, besonders schwer, sich als vollwertiges Mitglied zu beweisen und ins Team einzufügen. Im Gegensatz zu ihm verfügt Senior Chief Ray Perry, porträtiert von Neil Brown Jr., über die ganze Erfahrung der Welt, doch dafür hat er ein ganz anderes Problem. Während eines mehrmonatigen Einsatzes verheimlicht er seine Schulterverletzung und setzt damit das Vertrauen seiner Kollegen aufs Spiel. Auch die Logistik Spezialistin Lisa Davis, verkörpert von Toni Trucks, hütet ein Geheimnis: Sie hat eine Zusage zur Offizierausbildung erhalten, sagt das aber keinem, da die Bravo-Mitglieder keinen Respekt vor Offizieren haben. Nach und nach verstrickt sich das eingespielte Team in ein Netz aus Lügen und Intrigen, das sowohl ihren Zusammenhalt als auch ihre Missionen gefährdet.
US-amerikanische Dramaserie mit Starbesetzung
Ben Cavell verfasste das Drehbuch zum Piloten und fungierte ebenfalls zusammen mit Sarah Timberman, Carl Beverly und Chris Chulack als ausführender Produzent der Hit-Serie. Die Hauptrollen werden von prominenten Schauspieler*innen wie David Boreanaz, bekannt für seine Rolle in Bones - Die Knochenjägerin und Angel - Jäger der Finsternis, besetzt. Ursprünglich wurde Jim Caviezel als Hauptdarsteller der Show gecastet, doch dieser wurde aufgrund kreativer Differenzen wieder entlassen. In 2020 wurde die Serie um eine vierte Staffel verlängert.
Begleite jetzt das furchtlose Militär auf ihrem Friedenskampf gegen weltweiten Terror, indem du SEAL Team auf Joyn in HD streamst.