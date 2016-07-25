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Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Die Sommerhits vom 25.07.2016

PULS 4Staffel 1Folge 16vom 25.07.2016
Sehr witzig!? Die Sommerhits vom 25.07.2016

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Sehr witzig!?

Folge 16: Sehr witzig!? Die Sommerhits vom 25.07.2016

47 Min.Folge vom 25.07.2016Ab 6

Im Sommer gibt PULS 4 gemeinsam mit Gery Seidl, Harry Prünster und Lydia Prenner-Kasper dem TV-Publikum die Möglichkeit, exklusive Blicke hinter die Kulissen der erfolgreichen Comedy-Show "Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch" zu werfen.

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