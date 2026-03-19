Rendezvous mit einem KillerJetzt kostenlos streamen
Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Folge 5: Rendezvous mit einem Killer
40 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 16
Ende der 70er Jahre werden mehrere Frauen in Los Angeles auf brutale Weise missbraucht und stranguliert. Der sadistische Täter entwendet jedes Mal die Ohrringe der Toten - als Andenken an seine grausamen Verbrechen. Ein junges Mädchen, dessen Freundin dem Serienmörder zum Opfer fällt, kann der Polizei schließlich einen Verdächtigen liefern, der bereits vor Jahren ein Kind entführt hatte.
Weitere Folgen in Staffel 1
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