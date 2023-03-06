Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sex Crime Stories - Paula im True Crime Fieber

Familie

sixxStaffel 1Folge 6vom 06.03.2023
Folge 6: Familie

42 Min.Folge vom 06.03.2023Ab 16

Strafverteidiger Alexander Stevens und Sex-Expertin Paula Lambert beleuchten einige zwielichtige Fälle, die vor allem durch ihre familiären Konstellationen im Gedächtnis bleiben. So hintergeht Gisela ihren Mann Werner, indem sie heimlich einem Swinger-Club beitritt. Als Werner den Betrug aufdeckt und in dem Etablissement wild um sich schlägt, landet er wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung vor Gericht. Außerdem erwartet das Ehepaar eine weitere böse Überraschung.

