Sex Crime Stories - Paula im True Crime Fieber
Folge 6: Familie
42 Min.Folge vom 06.03.2023Ab 16
Strafverteidiger Alexander Stevens und Sex-Expertin Paula Lambert beleuchten einige zwielichtige Fälle, die vor allem durch ihre familiären Konstellationen im Gedächtnis bleiben. So hintergeht Gisela ihren Mann Werner, indem sie heimlich einem Swinger-Club beitritt. Als Werner den Betrug aufdeckt und in dem Etablissement wild um sich schlägt, landet er wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung vor Gericht. Außerdem erwartet das Ehepaar eine weitere böse Überraschung.
