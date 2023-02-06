Sex Crime Stories - Paula im True Crime Fieber
Folge 1: Match
37 Min.Folge vom 06.02.2023Ab 12
Paula Lambert bespricht mit Rechtsanwalt Alexander Stevens skurrile Sex-Crime-Stories zum Thema Online-Dating: Informatik-Student Mike, der ursprünglich aus Nigeria stammt, versucht sein Glück auf einer Online-Dating-Plattform. Seine spärlichen Deutschkenntnisse bringen ihn dabei in eine prekäre Lage. Außerdem berichtet Alexander von Natalie, die nichtsahnend über eine Dating-App ein kriminelles Match an Land zieht. Und auch Bea wird ihr Online-Profil schon bald zum Verhängnis.
