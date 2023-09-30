Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
She-Ra

Return of the General

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2vom 30.09.2023
Return of the General

Return of the GeneralJetzt kostenlos streamen

She-Ra

Folge 2: Return of the General

22 Min.Folge vom 30.09.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

She-Ra
ProSieben MAXX
She-Ra

She-Ra

Alle 2 Staffeln und Folgen