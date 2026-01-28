Simone, die letzte Lugnerin
Folge 3: Bühne Frei
49 Min.Ab 6
Simone Lugner, Witwe des berühmten österreichischen Baumeisters Richard "Mörtel" Lugner, steht vor der Herausforderung, ihr Leben neu zu gestalten. Die vierteilige Doku-Soap begleitet sie auf ihrem Weg zwischen glamourösen Society-Events und turbulenten Erbstreitigkeiten. Wird es Simone gelingen, aus dem Schatten ihres verstorbenen Mannes zu treten und ihre eigene Identität zu finden?
