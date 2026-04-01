Mord á la carte: Eine ungewöhnliche HenkersmahlzeitJetzt kostenlos streamen
Sisters in Crime – Frauen, die töten
Folge 1: Mord á la carte: Eine ungewöhnliche Henkersmahlzeit
Es duftet nach Essen in der Wohnung von Erin Patterson: Die Hobbyköchin hat für die Familie ihres Ex-Mannes aufgetischt. Die fünf Anwesenden genießen das gemeinsame Mahl, doch schon wenige Stunden nach dem Essen folgt der Schock: Plötzlich haben alle mit Durchfall und Erbrechen zu kämpfen und kommen ins Krankenhaus. Drei der fünf Beteiligten sterben. Nur Erin und eine weitere Person überleben. Die Ärzte, die die Toten untersuchen, finden Spuren von grünem Knollenblätterpilz in ihren Mägen. Er gilt als einer der tödlichsten Pilze der Welt. War alles nur ein großes Versehen? Oder war es Mord? Sofort steht die Köchin unter Verdacht. Denn sie selbst ist nicht gestorben! Doch welchen Grund sollte sie haben, die Familie ihres Ex-Partners umzubringen? Ein Fall, der für großes Aufsehen in Australien und der Welt sorgt – und die Frage aufwirft: Ist ein giftiger Pilz geeignet, um unauffällig zu töten?
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