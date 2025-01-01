Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Domina

DominaJetzt kostenlos streamen

Slavik Junge präsentiert: Nicht erregen

Folge 2: Domina

25 Min.Ab 18

Slavik taucht ein in die Welt des Fetischs. Den Eintritt in diese doch eher verschlossene Community erhält er durch eine Ausbildung zum Dom, dem männlichen Pendant zur Domina. Das lernt er von keiner anderen als Aphrodite im Fetischinstitut, ein Ort wo Folterkeller und Latexmasken vollkommene Normalität sind.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Slavik Junge präsentiert: Nicht erregen
Joyn

Slavik Junge präsentiert: Nicht erregen

Alle 2 Staffeln und Folgen