Verwahrloste Katzenbabys im VisierJetzt kostenlos streamen
SOKO Welpenhandel - SAT.1 GOLD investigativ
Folge 4: Verwahrloste Katzenbabys im Visier
46 Min.Folge vom 03.08.2023Ab 12
In Berlin werden angeblich gesunde und reinrassige Britisch-Kurzhaar-Katzen zum Schnäppchenpreis angeboten. Tierschützer Stefan Klippstein und sein Team sind skeptisch und wollen mit versteckter Kamera herausfinden, was hinter dem "attraktiven" Angebot steckt. Wartet in der Wohnung der Verkäuferin ein perfekter Deal oder treffen die Tierschützer auf skrupellose Tierhändler?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick