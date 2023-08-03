Zum Inhalt springenBarrierefrei
SOKO Welpenhandel - SAT.1 GOLD investigativ

Verwahrloste Katzenbabys im Visier

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 03.08.2023
Verwahrloste Katzenbabys im Visier

Folge 4: Verwahrloste Katzenbabys im Visier

46 Min.Folge vom 03.08.2023Ab 12

In Berlin werden angeblich gesunde und reinrassige Britisch-Kurzhaar-Katzen zum Schnäppchenpreis angeboten. Tierschützer Stefan Klippstein und sein Team sind skeptisch und wollen mit versteckter Kamera herausfinden, was hinter dem "attraktiven" Angebot steckt. Wartet in der Wohnung der Verkäuferin ein perfekter Deal oder treffen die Tierschützer auf skrupellose Tierhändler?

