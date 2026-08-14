Das ist so frustrierendJetzt kostenlos streamen
Solo Leveling
Folge 8: Das ist so frustrierend
23 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 16
Um seine Fähigkeiten zu verbessern und noch stärker zu werden, muss Jin-Woo weitere C-Rang-Dungeons abschließen. Deshalb nimmt er Jin-Hos Angebot an und erklärt sich bereit, mit ihm eine Gilde zu gründen. Bevor die beiden jedoch ihre erste Mission antreten, nimmt Jin-Woo noch an einem D-Rang-Gate der Jägervereinigung teil und trifft dabei auf alte Bekannte.
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