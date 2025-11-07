Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2vom 07.11.2025
23 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 16

Jin-Woo und die anderen Hunter sind im Red Gate gefangen. Die Gruppe um Anführer Kim wurde bereits ausgelöscht, weshalb er Rache an Jin-Woo nehmen will. Dieser besiegt Kim mit nur einem Schlag und muss sich danach mit einer Gruppe von Eiselfen auseinandersetzen, die ihn bekämpfen wollen.

