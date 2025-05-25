Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sommer, Sonne, Sorgenfrei - Der HolidayCheck

Urlaub in Ägypten: Was bekommt man hier für sein Geld?

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 25.05.2025
Urlaub in Ägypten: Was bekommt man hier für sein Geld?

Folge 1: Urlaub in Ägypten: Was bekommt man hier für sein Geld?

45 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 6

In Folge eins von "Sommer, Sonne, Sorgenfrei" sind unsere Urlaubs-Tester in Hurghada in Ägypten und checken drei Hotels in unterschiedlichen Preisklassen. Wo hat man den meisten Spaß und was bekommt man wirklich für sein Geld?

Kabel Eins
