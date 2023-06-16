Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sparkasse Zukunftstrends by #OneTomorrow - Nachhaltigkeit lohnt sich

Energiesanierung: Was bedeutet das für Haus- und Wohnungseigentümer?

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 16.06.2023
Energiesanierung: Was bedeutet das für Haus- und Wohnungseigentümer?

Folge 1: Energiesanierung: Was bedeutet das für Haus- und Wohnungseigentümer?

Folge vom 16.06.2023

Das Gebäudeenergiegesetz ist gerade ein brisantes Thema. Viele Haus- und Wohnungseigentümer:innen sind verunsichert, denn sie wissen nicht, was der geplante Gesetzesentwurf für sie bedeutet. Wir zeigen, was man tun und wie man sich über das Thema richtig informieren kann.

ProSieben
