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Splash und Bubbles

Ich habe nur Augenflecken für dich

DeAPlanetaStaffel 1Folge 3vom 01.04.2026
Ich habe nur Augenflecken für dich

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Splash und Bubbles

Folge 3: Ich habe nur Augenflecken für dich

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash wird auf einen wunderschönen Fisch aufmerksam und möchte unbedingt mit ihm Freundschaft schließen. Doch egal, was er auch versucht, der andere Fisch ignoriert ihn. Zusammen mit seinen Freunden versucht Splash herauszufinden, warum der neue Fisch so abweisend reagiert.

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