Splash und Bubbles
Folge 43: Besser zu zweit
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash und Bubbles geraten in einen Streit und beschließen, eine Weile getrennte Wege zu gehen. Mit der Unterstützung von Dunk und Ripple erkennen die beiden Freunde, wie wichtig es ist, miteinander zu reden und zusammenzuarbeiten. Denn nur gemeinsam sind sie stark und können die Herausforderungen im Riff meistern. Werden sie wieder zueinanderfinden?
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