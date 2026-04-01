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Splash und Bubbles

Frau Tidy

DeAPlanetaStaffel 1Folge 48vom 01.04.2026
Frau Tidy

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Splash und Bubbles

Folge 48: Frau Tidy

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Mit großer Hingabe bringt Tidy den Kelpwald auf Vordermann, um seine neue Partnerin Neat willkommen zu heißen. Doch eine Verwechslung führt dazu, dass Splash und seine Freunde zunächst die falsche Fischdame für sie halten. Als Neat schließlich wirklich eintrifft, ist sie beeindruckt von Tidys Einsatz und fühlt sich sofort in ihrem neuen Zuhause wohl.

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