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Splash und Bubbles

Gushs weißer Wal

DeAPlanetaStaffel 1Folge 73vom 01.04.2026
Gushs weißer Wal

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Splash und Bubbles

Folge 73: Gushs weißer Wal

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Gemeinsam mit den Kindern begibt sich Gush aus eine abenteuerliche Reise in den Arktischen Ozean, um dem geheimnisvollen "gehörnten Wal" auf die Spur zu kommen. Doch vor Ort stellen sie fest, dass es sich bei dem gesuchten Wesen in Wirklichkeit um einen Narwal, dem Einhorn der Meere, handelt, der die Schönheit und Wunder der Arktis repräsentiert.

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