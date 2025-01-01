Stopp, Polizei!
Folge 4: Episode 4
44 Min.Ab 12
Auf der A3 bei Wiesbaden haben die Polizisten Christian Wiepen und Manuel Breuer einen Raser entdeckt, der bei Tempolimit 120 so schnell unterwegs ist, dass sie mit ihrem Videomesswagen nicht hinterherkommen. Kurz darauf ein weiterer Blaulicht-Einsatz: Kollegen sind in einer brenzligen Lage. Auf einem Lkw haben sie mehrere Geflüchtete entdeckt und brauchen dringend Unterstützung.
