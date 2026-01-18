Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Nah dran

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 36vom 18.01.2026
Nah dran

Nah dranJetzt kostenlos streamen

Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Folge 36: Nah dran

24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Die Käufer treffen sich erneut in Toronto zur Auktion. Ursula hat ihren Laden erfolgreich eröffnet und bereits einen Teil ihres Bestands verkauft. Die hohen Fixkosten setzen sie unter Druck, weshalb sie dringend neue Ware benötigt. Zwischen Bogart und Paul ist die Stimmung nach ihrem großen Streit noch immer angespannt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars - Geschäfte in Kanada
ProSieben MAXX
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Alle 2 Staffeln und Folgen