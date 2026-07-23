Staffel 1Folge 10vom 23.07.2026
Reine KopfsacheJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 10: Reine Kopfsache
21 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Auf einer Auktion in der Kleinstadt Irving haben es Lesa und Moe auf ein ganz besonderes Schließfach abgesehen. Ob sie damit so erfolgreich sein werden wie Victor? Denn ihr Konkurrent schafft es tatsächlich, mit lediglich einer kleinen Investition einen Riesengewinn abzustauben.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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